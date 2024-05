Gilson de Oliveira, Gracyanne Barbosa e Belo - Reprodução/Instagram

Publicado 20/05/2024 09:23 | Atualizado 20/05/2024 09:24

O personal trainer que se envolveu com Gracyanne Barbosa durante sua crise com Belo, Gilson de Oliveira, voltou a chamar atenção na web. Neste domingo (19), ele publicou um vídeo em seu Instagram onde participa de um desafio de comédia. Na ocasião, o mesmo ri de piadas sobre o cantor e o universo fitness.



O comediante Xaxa Charles tinha um minuto para fazer o rapaz cair na risada e foi direto ao ponto. "Que belo personal! Que belo homem! Por que você não me leva para fazer aquele treino da Gracyanne de 'supinto'? Come batata doce e passa a mandioca nos outros", brincou o humorista.



A referência direta a Gracyanne e Belo deixou o personal desconfortável, mas foi a piada seguinte que o fez dar risada. "Gilson vai lançar um novo whey sabor linguição", disse o comediante, arrancando gargalhadas do ex-affair de Gracyanne.



O ponto alto do vídeo foi quando Gilson, tentando manter a seriedade, acabou cuspindo a água que estava na boca. "Eu tenho um picolé! Cuidado com o Gilson. Ele não pode ver nada dos outros que ele come", disse o comediante, causando a reação no personal. O momento hilário foi compartilhado pelo rapaz nas redes sociais.



Nos comentários, os seguidores entraram na brincadeira. “Essa final não tem como segurar mesmo não (risos)”, reparou um. “A pessoa só é conhecida como ex da Gracyanne e ainda acha legal”, criticou outra. “Eu me acabei de ri logo no começo.... não sei como aguentou tanto tempo”, confessou um terceiro. “Vacilou, fazendo deboche com uma situação que envolve outras pessoas”, pontuou mais um.