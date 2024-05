Web reage após Fátima Bernardes aceitar desafio na 'Dança dos Famosos' - Foto: Reprodução

Publicado 20/05/2024 12:05 | Atualizado 20/05/2024 12:07

Fátima Bernardes teve uma surpresa durante sua participação como jurada na “Dança dos Famosos”, neste domingo (19). Luciano Huck desafiou a apresentadora a dançar na final do quadro, no “Domingão do Huck”. O par da famosa será ninguém menos que o ator espanhol Antonio Banderas, o que deixou a web em alvorço.

“Eu assisti o programa está lindo e você vai dançar lindamente na final”, celebrou um internauta. “Com certeza, fez bem em aceitar. Vai arrasar como sempre”, celebrou outro. “Aguardando ansiosa a dancinha com Antônio banderas”, declarou uma terceira. “Já tô pronta pra assistir. Vai dar um show. Mostra os ensaios pra gente?”, pediu mais uma.

Inicialmente surpresa, Fátima aceitou a proposta. "No dia 7 de junho vai ser a final da Dança dos Famosos. Então tem tempo. Eu pensei em quem eu posso convidar para dançar com a Fátima Bernardes? Antonio Banderas", anunciou o marido de Angélica.



Luciano foi direto ao ponto com seu convite audacioso. "Eu queria te convidar para vir no dia da final da 'Dança dos Famosos' dançar um tango com Antonio Banderas no palco do 'Domingão'. Não seria digno da final?", perguntou o apresentador, deixando a famosa visivelmente perplexa.



"Maravilhoso. Tem que ser um tango, não pode ser um bolerinho não?", respondeu Fátima, brincando sobre a dificuldade do “ritmo”. Luciano Huck aceitou negociar: "Pode sim, a gente liga para o Banderas e vê o que ele acha. Agora se vira para ter ele aqui", garantiu o apresentador.



Na última edição da "Dança dos Famosos", as duplas dançaram ao som do ritmo Calypso e Lucy Alves e Fernando Perotti, Enrique Diaz e Gabe Cardoso e Samuel de Assis e Lari Parison avançaram para a próxima fase. Já Juliano Floss e Dani Duram, Lexa e Diego Basilio, Micael Borges e Nathália Ramos e Bárbara Coelho e Vitor Avelar foram para a repescagem.