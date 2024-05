Deolane abre o jogo sobre problemas na vida sexual: 'Não sinto vontade' - Foto: Reprodução

Publicado 20/05/2024 11:31 | Atualizado 20/05/2024 12:54

Deolane Bezerra resolveu investigar sua falta de libido com uma série de exames de sangue e intravaginais. A influenciadora não perdeu o bom humor ao compartilhar a situação com seus seguidores, mostrando 25 tubos de material coletado. Ela também brincou sobre a falta de atitude masculina.



Nesta segunda-feira (20), em seu perfil no Instagram, a famosa compartilhou o momento com os fãs. "Logo cedo o tanto de sangue que estou tendo que tirar", comentou, exibindo os tubos.



A advogada então explicou o motivo dos exames, relacionada a sua suposta falta de libido: "Sabe o porquê que estou tendo que fazer isso? Para descobrir o motivo de eu ter vontade de dar o 'priquito'", brincou ela, sem perder o bom humor.



Ela também desabafou sobre suas últimas experiências: "Os homens não sabem chegar, e eu estou achando que o problema é meu", confessou Deolane. Já sobre os exames intravaginais, ela ainda reclamou: "Não tem nada bonito".

A famosa aproveitou para chamar crianças e adolescentes para tomar a vacina contra HPV nos postos de saúde, gratuitamente.