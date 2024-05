Viih Tube - Reprodução/Instagram

Publicado 20/05/2024 12:55 | Atualizado 20/05/2024 13:01

Grávida pela segunda vez, agora de um menino, a influenciadora Viih Tube está enfrentando dias difíceis durante sua viagem em Porto de Galinhas. Nesta segunda-feira (20), Viih compartilhou que ela e sua primogênita, Lua, de um ano, estão passando mal.



Em seus stories do Instagram, a influenciadora abriu uma caixa de perguntas e conversou com os fãs. "Cara de quem pegou alguma virose do Eli ou de algo e só vomita, meu deus do céu não para nada", desabafou a ex-BBB, visivelmente abatida.



A empresária detalhou sua noite complicada, mencionando que tanto ela quanto sua filha passaram mal durante a madrugada. "A Lua também vomitou, mas uma vez só, tava dormindo começou a se mexer e a barriga a fazer barulho, sentamos ela, vomitou tudo e voltou a dormir como se nada tivesse acontecido, menos mal!”, contou.



Porém, embora a pequena esteja tranquila, a famosa não pode dizer o mesmo do seu estado atual. “[Ela] agora está bem. Nós adultos que ficamos podres", explicou Viih Tube, aliviada com a rápida recuperação da pequena Lua. A ex-BBB também pediu sugestão do que comer quando nada para no estomâgo.



Para quem não acompanhou, Viih Tube embarcou recentemente para Porto de Galinhas, em Pernambuco, com a família. A influencer mostrou que está curtindo a viagem em grande estilo, hospedada em um local com diárias de R$ 1,6 mil. Apesar dos contratempos, ela continua aproveitando.