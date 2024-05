Jojo Todynho - Reprodução/Instagram

Jojo TodynhoReprodução/Instagram

Publicado 20/05/2024 16:29 | Atualizado 20/05/2024 16:30

Jojo Todynho usou suas redes sociais nesta segunda-feira (20) para rebater críticas após ser condenada por seguidores que descobriram que ela é fumante. O fato de da funkeira frequentar uma igreja evangélica intensificou os comentários. Porém, ela destacou que não se importa com a opinião alheia.



Em seus Stories no Instagram, a artista fez um desabafo. "Quero deixar um recado aqui para o povo que estava no direct querendo me pregar moralidade. Gente, deixa eu fumar meu cigarro. Isso é um problema meu, entendeu? Você faz da sua vida o que você quer e deixa eu fazer da minha vida o que eu quero, tá bom?", iniciou.



Claramente incomodada com os julgamentos, a famosa afirmou que nunca escondeu seu hábito. "'Ah, porque você tocou no nome de Deus e está fumando cigarro.' Amor, o que importa é a sinceridade do meu coração e o meu preço eu vou pagar com Deus, não é com você, então você cuida da sua vida e eu cuido da minha e assim seremos felizes. Nunca escondi", declarou.



Jojo, que está vivendo uma fase fitness após realizar uma cirurgia bariátrica, mencionou que planeja parar de fumar e de consumir bebidas alcoólicas no futuro. "Tem gente que não bebe, que não fuma e faz coisa até que o diabo duvida, então deixa que uma hora eu paro”, ponderou.



No entanto, a famosa não pretende dar qualquer tipo de satisfação aos seguidores. “Quando vai ser? Não sei, mas uma hora eu paro de fumar e uma hora eu paro de beber, vou vivendo meu processo", disse ela. “Eu não faço nada conforme o achismo dos outros. Isso se chama personalidade”, disparou.