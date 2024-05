Bárbara Evans nega rumores de mal-entendido com Cacá Werneck: 'Loucos' - Foto: Reprodução

Bárbara Evans nega rumores de mal-entendido com Cacá Werneck: 'Loucos'Foto: Reprodução

Publicado 20/05/2024 16:56

Bárbara Evans utilizou suas redes sociais para esclarecer um mal-entendido envolvendo sua madrasta, Cacá Werneck, após o casamento com Monique Evans. Respondendo às perguntas de seus seguidores, a influenciadora digital revelou a razão por trás de não marcar a madrasta em suas fotos da cerimônia.



Em seus stories no Instagram, Bárbara explicou que havia um problema técnico que a impedia de marcar a madrasta em suas postagens. "Gente, para quem não sabe, que fala da Cacá e fala de boca cheia, a gente tinha um problema... que a gente não conseguia se marcar no Instagram”, iniciou a famosa.



“Porém Clarice resolveu, então agora Cacá está marcado no meu Instagram”, detalhou a modelo, aliviando as especulações sobre possíveis desavenças. Enquanto jantava ao lado de sua mãe e da madrasta, Bárbara Evans aproveitou para destacar a boa relação que tem com Cacá.



"Não tenho nada. Larguem a mão de ser loucos”, disparou Bárbara Evans, mostrando Cacá na mesa de jantar.



Vale lembrar que Monique Evans tem dois filhos. Além de Bárbara, que é amplamente conhecida como influenciadora digital, ela tem um filho chamado Armando Aguinaga. O rapaz vive em Barcelona, na Espanha, desde 2020 e, apesar de ser discreto, mantém uma ótima relação com a mãe.