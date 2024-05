Britney Spears surpreendeu os seguidores do Instagram ao compartilhar mais uma história de sua vida amorosa - Reprodução / Instagram

Britney Spears surpreendeu os seguidores do Instagram ao compartilhar mais uma história de sua vida amorosa Reprodução / Instagram

Publicado 20/05/2024 18:42 | Atualizado 20/05/2024 18:44

A saúde mental de Britney Spears tem gerado grande preocupação entre amigos próximos. Inclusive, fontes teriam relatado ao TMZ que a cantora estaria correndo o risco de "machucar a si mesma". As fontes afirmam que a cantora tem abusado de álcool e drogas, além de não seguir corretamente a medicação prescrita.



Os relatos apontam que a estrela do pop estaria passando dos limites. "Fomos informados de que Britney tem mudanças radicais de humor e muitas vezes entra em um estado de fúria que termina em violência física. Há momentos em que nos dizem que é impossível se comunicar com ela", disse uma fonte, destacando que a famosa não mantém um diálogo racional.



Além disso, Britney estaria permitindo que seu namorado, Paul Soliz, "administre sua casa e sua vida". Em abril, o TMZ noticiou uma briga física do casal após uma noite no hotel Chateau Marmont, na Sunset Strip. O incidente terminou com a cantora seminua no corredor, gritando com quem estivesse por perto, e uma ambulância foi chamada após ela machucar gravemente o tornozelo.



Para quem não lembra, Britney foi inicialmente colocada sob tutela em 2008, com seu pai, Jamie Spears, e o advogado Andrew M. Wallet como tutores. A situação atual da cantora é delicada e vem sendo acompanhada de perto pelos fãs, que torcem pela recuperação de sua saúde e bem-estar.