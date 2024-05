Lexa grava clipe na Zona Oeste do Rio - Dilson Silva / Agnews

Publicado 20/05/2024 19:46 | Atualizado 20/05/2024 20:16

Nesta segunda-feira (20), Lexa deixou fãs e curiosos em alerta máximo ao surgir em uma praia do Rio de Janeiro, gravando cenas para um novo clipe ao lado do noivo, Ricardo Vianna. Isso porque em um dado momento, nos bastidores, a famosa deu a entender que pode estar grávida!



Lexa e seu noivo esquentaram o clima na Prainha, orla da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Entre trocas de carinhos e beijos apaixonados, Lexa foi flagrada alisando sua barriga de forma suspeita, levantando rumores de uma possível gestação. No entanto, vale destacar que a suposta gravidez não foi confirmada pela assessoria da cantora.



Em meio a produção, nas fotos de um paparazzo que flagrou o casal, a dupla esbanjou sintonia. Para a gravação do clipe, Lexa optou por um vestido branco transparente que evidenciava seu biquíni por baixo. Em outro momento, a famosa surgiu com uma saída de praia multicolorida.



Para quem não lembra, o casal assumiu publicamente o namoro em outubro do ano passado, logo após o finalizar seu relacionamento com MC Guimê. Em fevereiro deste ano, o casal anunciou o noivado.