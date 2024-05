Nina Dobrev - Foto: Reprodução

Publicado 20/05/2024 20:53

Nina Dobrev, de 35 anos, sofreu um acidente com uma bicicleta elétrica nesta segunda-feira (20) e precisou ser hospitalizada. Apesar do susto, a estrela da série adolescente "The Vampire Diaries" garantiu aos fãs que está se recuperando bem. Nas redes sociais, Nina usou o bom humor para revelar o ocorrido.

Em seu perfil no Instagram, Nina publicou fotos antes e depois do acidente. Em uma das imagens, a atriz aparece pedalando uma bicicleta elétrica, já na outra, a jovem estava no hospital, com o pescoço e o joelho imobilizados. "Como começou e como está indo", escreveu ela na legenda.

Os fãs, preocupados, encheram os comentários de mensagens de apoio, mas Nina assegurou que estava bem. "Estou bem, mas terei uma longa jornada de recuperação pela frente", escreveu Nina, acompanhando a mensagem com emojis de coração e de uma cabeça enfaixada.



Para quem não sabe, Nina Dobrev nasceu na Bulgária e mudou para o Canadá aos dois anos de idade. A artista conquistou fama internacional com suas atuações em "The Vampire Diaries" e "The Originals".