Publicado 21/05/2024 08:34 | Atualizado 21/05/2024 08:37

Matteus voltou a Manaus para passar um tempo com a namorada, a dançarina Isabelle. Nesta segunda-feira (20), enquanto a ex-BBB estava fora de casa, o gaúcho decidiu gravar uma live, elogiando a amada para os seguidores. Ele até admitiu que sente ciúmes da ex-sister.



"Tenho um ciumezinho, mas olha a honra de estar namorando uma das mulheres mais lindas do país", refletiu ele, sem esconder seu orgulho. Desde o término do BBB 24, Matteus e Isabelle têm vivido um relacionamento à distância. Ele reside no Rio Grande do Sul, enquanto ela mora no Amazonas.



Durante a live, o gaúcho aproveitou para explicar o motivo de sua visita a Manaus. "Voltei para cá porque já precisaria viajar para compromissos profissionais na região Centro-Oeste, então aproveitei para curtir um tempo com a amada antes desses trabalhos", revelou.



Matteus não poupou elogios à namorada durante a transmissão ao vivo. "Para mim, ela é a mais linda do país, do mundo, do world, de todas as galáxias", declarou. Apesar da distância, o casal tem encontrado formas de manter o romance. Em uma de suas viagens a Manaus, Matteus surpreendeu Isabelle ao pedi-la em namoro.