Jennifer Lopez relembra antigo relacionamento abusivoReprodução/Instagram

Publicado 21/05/2024 08:55 | Atualizado 21/05/2024 08:58

Jennifer Lopez participou do programa de Jimmy Kimmel na última segunda-feira (20) e fez questão de mencionar o marido, Ben Affleck em meio aos rumores de separação. A estrela pop foi vista chegando ao estúdio com a aliança de casamento em destaque, supostamente sinalizando que o relacionamento continua firme.



Os boatos sobre um possível fim do casamento começaram devido ao tempo que o casal passou sem ser visto junto. No último sábado (18), J-Lo e Affleck apareceram publicamente pela primeira vez desde março, rebatendo especulações de que teriam se separado após menos de dois anos de casamento.



Durante a entrevista, Jennifer contou um episódio curioso envolvendo a lendária Barbra Streisand, que fez um comentário sobre o anel que J-Lo usava. "Naquela época, já fazia anos que o Ben tinha me dado o anel", compartilhou a cantora, referindo-se à joia recebida em 2004, na primeira vez que eles ficaram noivos.



A artista também mencionou que seus filhos, Max e Emme, de 16 anos, não a acompanharão em sua turnê. "Eles não estão acostumados a me ver glamourosa e sexy", contou. Quando Kimmel perguntou se ela não fazia coisas sexy em casa, J-Lo respondeu: "Faço coisas sexy em casa, mas eles não sabem disso."