Leidy Elin, quinta mulher eliminada, mostrou o look do programa nos corredores da emissora - Reprodução / Instagram

Leidy Elin, quinta mulher eliminada, mostrou o look do programa nos corredores da emissora Reprodução / Instagram

Publicado 21/05/2024 09:23 | Atualizado 21/05/2024 09:23

Na tarde de segunda-feira (20), Leidy Elin, ex-participante do BBB 24, usou seu perfil nas redes sociais para compartilhar um desabafo com seus seguidores. Desde que saiu do reality show da TV Globo, a ex-sister tem sido alvo de críticas frequentes.



Em seu perfil no X (antigo Twitter), a ex-BBB refletiu: "Preto não tem direito de errar", escreveu a trancista. Apesar do fim do programa há mais de um mês, as críticas a Leidy Elin não cessaram. Uma internauta saiu em defesa da ex-BBB, apontando o peso adicional que as mulheres pretas enfrentam.



"Depende do preto... Afinal, um foi campeão do BBB. Agora quem não pode errar de jeito nenhum é uma mulher... Se for preta então a crítica é pior e nem tem segunda chance", escreveu a seguidore. Leidy complementou: "É aquilo né? Para as mulheres pretas o racismo tá acompanhado do machismo e como você disse não tem segunda chance", lamentou.



O ex-BBB Lucas Henrique, conhecido como Buda, também expressou seu apoio à amiga. "Sinto muito por você sentir isso mana. É foda, é cruel, é adoecedor. Eu acredito muito no seu potencial e na mulher preta foda que você é. Não se deixe abater porque você vai mudar esse jogo", destacou o capoeirista.