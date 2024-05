Fernanda Paes Leme - Reprodução/Instagram

Publicado 21/05/2024 09:46 | Atualizado 21/05/2024 09:54

Fernanda Paes Leme está imersa na experiência da maternidade com sua primeira filha, Pilar, de apenas um mês. A apresentadora sempre compartilha detalhes dessa nova fase em suas redes sociais e, nesta segunda-feira (20), revelou um momento de desespero ao sair para trabalhar.



Fernanda acreditava que conseguiria retornar a tempo para amamentar, mas acabou se atrasando. "Hoje saí para uma gravação e tinha certeza que daria tempo de voltar pra dar mamar pra Pilar... não rolou... quando peguei o celular, tinha uma mensagem do Victor avisando que ia dar mamadeira”, iniciou a famosa.



A mamãe de primeira viagem ficou angustiada ao perceber que não chegaria a tempo para alimentar Pilar e mais ainda ao ver a pequena tomando mamadeira. “Meu olho encheu de água... já fiquei pensando que minha filha tava achando que abandonei ela...", desabafou.



A atriz detalhou a situação, explicando que Pilar aceitou o leite sem problemas e dormiu tranquila depois. "Ele disse que ela nem hesitou em pegar a mamadeira e mamou tudinho. Tava bem e dormindo. Fiquei calma, terminei de gravar e voltei", contou a apresentadora.



Recentemente, Fernanda comemorou o primeiro mês de vida de Pilar com uma festinha íntima para a família. A celebração contou com um bolo feito pela própria artista e docinhos preparados pelas avós. A apresentadora tem compartilhado cada momento especial dessa nova fase com a pequena.