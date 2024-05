Nattan divulga música sobre 'roubo' de cães por Henrique e Juliano - Foto: Reprodução

Publicado 21/05/2024 12:07 | Atualizado 21/05/2024 12:09

O curioso "roubo" dos cachorros de Nattan pela dupla Henrique e Juliano tornou-se um dos assuntos mais comentados na web. O episódio ocorreu durante uma visita dos sertanejos à casa do cantor, no Ceará. Após um dia de bebedeira, levaram os cães do anfitrião embora enquanto ele dormia, gerando muitas risadas e memes nas redes sociais.

Diversos internautas fizeram piada do episódio, criando até uma música com a voz de Nattan. "Quem fez isso, mano? Sério, vocês são muito engenhosos. Usaram até inteligência artificial com a voz", comentou o cantor, surpreso. Manu Bahtidão também entrou na brincadeira: "Vocês não prestam".



Nos comentários, fãs e seguidores reagiram à “nova canção” de Nattan. "Bebam mais vezes juntos, o entretenimento agradece", pediu uma internauta. "Quero que ele chegue no Tocantins com um caminhão e leve, pelo menos, uns 18 bois", sugeriu outro, tramando a “vingança” do artista.

Os cachorros Dobby e Kali agora estão na fazenda de Henrique, no Tocantins. Nattan contou que viajará para lá na próxima quinta-feira (23) para comemorar o aniversário de Henrique. O cantor prometeu vingança, o que aumentou a expectativa dos fãs para os próximos capítulos dessa história.

