MC Mirella - Reprodução/Instagram

Publicado 21/05/2024 12:28 | Atualizado 21/05/2024 12:37

MC Mirella está de volta ao conteúdo adulto, retomando suas atividades após uma pausa devido à gravidez. A funkeira possui contas em diversas plataformas e rapidamente alcançou o primeiro lugar em site, onde outras famosas como Sabrina Boing Boing e Andressa Urach também compartilham seus registros.



Com um perfil que já acumula 120 posts — entorno de 100 fotos e 20 vídeos — e 28 mil likes, Mirella se descreve como “a morena mais gata e gostosa do site. Combo completo: novinha, tatuada, safada e gostosa”. Para ter acesso ao seu conteúdo exclusivo, os fãs precisam desembolsar R$ 50 por mês, com opções de pacotes de três e seis meses.



A decisão de interromper os conteúdos adultos veio assim que ela descobriu que estava esperando seu primeiro bebê, fruto do relacionamento com Dynho Alves. O anúncio da gravidez foi feito em maio de 2023 e, em dezembro do mesmo ano, Mirella deu à luz Serena, sua primogênita.



Agora, já com sua filha nos braços e retomando sua carreira, MC Mirella prova que sabe como conquistar o público. Seu retorno ao conteúdo adulto tem gerado grande expectativa e, certamente, muitos assinantes ansiosos para ver o que a funkeira tem a oferecer.