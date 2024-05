Karoline Lima e Léo Pereira - Foto: Reprodução

Publicado 21/05/2024 12:46 | Atualizado 21/05/2024 14:30

A influenciadora digital Karoline Lima e seu namorado, o jogador de futebol Leo Pereira, deram um passo romântico ao fazerem tatuagens combinando como prova de amor. A loira, que é mãe da filha de Éder Militão, compartilhou nas redes sociais os detalhes da homenagem feita por ambos, mostrando o resultado dos desenhos escolhidos.



Nas redes sociais, Karoline revelou que ambos optaram por tatuar as iniciais um do outro nos dedos onde se colocam alianças. Leo Pereira tatuou a letra K, enquanto ela tatuou a letra L. "Prontos para nossa breguice de casal?", brincou Karoline antes de exibir a tatuagem romântica que selou a paixão do casal.



Boatos sobre o relacionamento dos dois começaram a circular nos últimos meses, especialmente após serem vistos juntos em uma praia do Rio de Janeiro. Apesar deste flagra recente, rumores sobre o romance entre Karoline e o zagueiro do Flamengo já existiam desde o final do ano passado.



Segundo o perfil 'Gossip do Dia', Karoline e Leo estariam juntos há algum tempo, mas apenas agora decidiram oficializar o relacionamento com uma demonstração pública de afeto. Os fãs do casal estão animados e aguardam ansiosamente por mais momentos fofos compartilhados por eles nas redes sociais.