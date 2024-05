Deolane Bezerra - Reprodução/Instagram

Deolane BezerraReprodução/Instagram

Publicado 21/05/2024 15:56 | Atualizado 21/05/2024 16:07

A vida de Deolane Bezerra mudou drasticamente nos últimos anos e a influencer não tem medo de mostrar isso. Durante a organização de sua mudança, a advogada se deparou com fotos antigas e resolveu compartilhar seu “antes e depois”. A revelação da famosa surpreendeu os seguidores nas redes sociais.



Na primeira foto, Deolane aparece ainda jovem, em cima de uma moto, usando um cordão de ouro. "Nessa época aqui, a mãe era desenrolada", brincou ela na legenda. "Como que a pessoa anda de Havaianas? Mas a unha estava em dia (risos). Que foto, hein, Deolane? Parece que eu era maior", completou.



Outra foto que chamou a atenção foi a de 2017, onde Deolane aparece ao lado dos seus dois filhos mais velhos, Caíque e Giliard, e grávida da caçula, Valentina. "Eu era sucesso, querida. Aqui (na foto) tinha cortado os cabelos. Tinha ficado loira, desisti, pintei o cabelo de preto e cortei as pontas", disse ela.



A comparação entre a versão antiga e a Deolane 2.0 não passou despercebida pelos fãs. Muitos comentaram sobre a mudança no visual da influencer. "O tempo foi generoso com ela", elogiou um seguidor. "Só queria esse ryca vírus na minha vida, tá maravilhosa", desejou outro.