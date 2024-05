Roberto Justus e Fabiana Justus - Foto: Reprodução

Roberto Justus e Fabiana JustusFoto: Reprodução

Publicado 21/05/2024 16:30

Roberto Justus não conteve a emoção durante a festa de aniversário da filha caçula, Vicky. Em um vídeo compartilhado pela esposa, Ana Paula Siebert, o empresário aparece com a voz embargada ao fazer um discurso após receber uma surpresa da filha Fabiana Justus.



Fabiana Justus, que está em tratamento contra câncer, compareceu à festa da irmã de surpresa e comoveu a todos com sua presença, principalmente o pai, Roberto Justus. O comunicador então fez questão de fazer um discurso para comemorar a vinda da filha em grande estilo e muita emoção.



"A Fabi está aqui e vai dar tchau para todo mundo. Vem, Fabi!”, pediu o famoso. “Quatro meses depois, do hospital para casa, ela resolveu passear. Ela não vai chegar perto de ninguém, porque as defesas ainda estão muito baixas, mas vai dar tchau para todo mundo", afirmou ele, visivelmente emocionado.



A aparição de Fabiana não foi apenas um momento de grande alegria para a família e amigos presentes, mas também repercutiu no perfil do Instagram da famosa. “É de arrepiar ver o agir de Deus na vida de alguém que não conhecemos”, refletiu uma seguidora. “Você deu voz a muitos que, no Brasil, não têm”, escreveu outra. “Todas as surpresas de agora em diante serão maravilhosas, felizes, cheias de amor e bênçãos de Deus!”, declarou mais uma.