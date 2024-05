Maycon fala revela que acumulou dívidas após participar do 'BBB 24' - Reprodução / Instagram

Publicado 22/05/2024 08:19 | Atualizado 22/05/2024 08:44

O BBB 24 ainda nem esfriou completamente, mas para alguns participantes, a vida já segue um rumo diferente do que o esperado. Após a Globo rescindir o contrato com a maioria dos integrantes do grupo Pipoca, o ex-participantes estão livres para trabalhar com marcas que quiserem, sem necessidade de autorização prévia da emissora.



Um dos ex-brothers que reclamava do fato de não poder fazer publicidade e outros trabalhos após o reality show era o Maycon, que se pronunciou após liberação. “Eu estou feliz com essa ‘demissão’, com esse livramento, com essa situação que eles liberaram a gente para fazer propaganda, para fazer dinheiro agora” iniciou ele.



Confirmando o que foi noticiado na imprensa, o ex-BBB continuou. “Eles [a emissora] estavam vendendo a gente por valores absurdos e eu discordava e eu falava isso no grupo do WhatsApp que a gente estava inserido, que eles estavam cobrando muito mais do que a gente achava que poderia fazer de dinheiro”, contou.



Porém, são águas passadas para o chef. “Eu estou feliz por estar livre a fazer propaganda, mas claro que eu queria continuar trabalhando com eles, claro que, inclusive as portas estão abertas e jamais se fecharão, enfim, estou feliz, eu sou a tia da merenda, me chamem para trabalhos, me chamem para cozinhar na sua casa”, pediu ele.

Vale destacar que Alane Dias, Beatriz Reis, Fernanda Bande, Davi Brito, Isabelle Nogueira, Matteus Amaral e Giovanna Pitel seguem contratados pela Globo.