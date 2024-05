Agatha Moreira teria feito Pablo Morais perder papel de protagonista - Foto: Reprodução

Agatha Moreira teria feito Pablo Morais perder papel de protagonistaFoto: Reprodução

Publicado 22/05/2024 10:11 | Atualizado 22/05/2024 10:14

A novela "Mania de Você", próxima trama das 21h da Globo, ainda nem começou a gravar, mas já está dando o que falar. Tudo porque o ator Pablo Morais, que estava cotado para um dos papeis principais, teria sido substituído por Nicolas Prattes de última hora. Além disso, o motivo seria ninguém menos que a atriz Ágatha Moreira.



Segundo a colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense, fontes nos bastidores da Globo informaram que a ex-namorada de Pablo, Ágatha Moreira, teria provocado a saída do mesmo. A famosa seria par romântico do ator na história e especula-se que ela teria feito um “complô” para que outro artista fosse escalado para o papel.



De acordo com a jornalista, Ágatha Moreira teria influenciado nas decisões de João Emanuel Carneiro. Para quem não sabe, o autor é próximo de Rodrigo Simas, atual namorado da famosa, e de seus irmãos. O novo protagonista, Nicolas Prattes, inclusive, já está se preparando para o personagem.



Inclusive, o namorado de Sabrina Sato vai fazer bronzeamento artificial para deixar a pele com a aparência de um pescador, que é o que seu personagem vai ser. Pablo Morais já possuia esse “ar” da profissão e até teria vindo direto dos Estados Unidos, onde vive atualmente, para participar da novela.



Na época, o famoso chegou a comentar sobre o papel: "Estou muito feliz com essa oportunidade. Estou morando em Nova York há 2 anos, onde pude estudar interpretação na escola Stella Adler e entender mais sobre o todo do meu ofício. Me sinto mais maduro e calmo pra esse trabalho. Sou um fã do texto do João Emanuel", contou ele em entrevista ao Jornal O Globo.



“Mania de Você” tem previsão de estreia para o segundo semestre de 2024. Vale destacar que o ex-namorado de Ágatha Moreira ainda pode ter uma chance. É possível que Pablo seja escalado para outro papel de menor importância, uma vez que o elenco completo ainda não foi confirmado.