Christian Chávez recebe convite de Joelma: 'Vamos tomar um tacacá?"Reprodução / Instagram

Publicado 22/05/2024 09:21 | Atualizado 22/05/2024 09:22

Christian Chávez, um dos amados integrantes do RBD, desembarcou em São Paulo nesta quarta-feira (22), causando grande agitação entre seus fãs. O artista, de 40 anos, chegou ao aeroporto de Guarulhos acompanhado de seu empresário e não decepcionou os admiradores que o aguardavam ansiosamente.



Simpático e atencioso, Chávez atendeu os fãs, tirando fotos, distribuindo autógrafos e conversando com o público presente. A energia do cantor mexicano já deu o tom da sua volta ao Brasil, que compõe uma série de compromissos até a primeira semana de junho.



Na sexta-feira (24), Chávez participa de uma entrevista ao vivo no PodPah, um dos podcasts mais populares do Brasil. No dia 31 de maio, o cantor se junta à Joelma, na Micareta, em São Paulo. Para fechar com chave de ouro, o famoso marca presença no São João da Thay, no Maranhão, dia 7 de junho.



A última vez que o artista desembarcou em solo brasileiro foi em novembro do ano passado, para a turnê mundial "Y Soy Rebelde". Na ocasião, o cantor protagonizou um momento icônico ao puxar no palco o refrão "Eu vou tomar um tacacá", do hit "Voando pro Pará" (2016), de Joelma.



Eu fico tão feliz por ele ser tão feliz aqui! pic.twitter.com/7KPynmQEHU — VAI LÁ FÃ DO RBD | angel (@vailafaRBD) May 22, 2024