Alane - João Cotta/Globo

AlaneJoão Cotta/Globo

Publicado 22/05/2024 10:34 | Atualizado 22/05/2024 10:36

Alane Dias, ex-participante do BBB 24, revelou em entrevista ao podcast PodDelas, que se aproximou de MC Binn após o fim do reality show. A amizade surpreendeu os fãs, já que os dois não demonstravam grande afinidade durante o programa. Além do cantor, a aspirante à atriz contou de quem mais é próxima.



Durante a conversa com Tata Estaniecki e Boo Unzueta, a dançarina foi sincera sobre sua amizade com outros ex-BBBs. "A [relação] com a Bia era muito forte lá dentro, e segue sendo muito forte aqui fora. Eu amo a Bia. O Matteus também é uma pessoa que mora no meu coração, um irmãozão", iniciou Alane.



A famosa ainda se declarou ao namorado de Isabelle: "Eu tenho três irmãos, e eu falava lá dentro que eu queria que meus irmãos se espelhassem no Matteus, no cavalheirismo dele, na forma respeitosa que ele lida com os outros. Ele é muito admirável", contou.



Já a revelação de ter se aproximado do MC Binn foi uma surpresa para parte dos fãs, enquanto outros já especulavam um affair. "Eu falo com muita gente, sabia? Eu falo às vezes com o Binn, que é uma pessoa que eu não falava tanto lá dentro e falo aqui fora", afirmou ela. Ao ser questionada sobre quem procurou quem, a ex-BBB garantiu que sua aproximação com o cantor aconteceu naturalmente.