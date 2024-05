Mani Rego desabafa sobre seu estado emocional após término com Davi - Reprodução/Instagram

Publicado 22/05/2024 10:53 | Atualizado 22/05/2024 10:55

Mani Reggo, ex-namorada do vencedor do BBB 24, Davi Brito, se tornou um verdadeiro exemplo “que deu certo” após fama conquistada durante o reality show. Embora a vendedora de lanches não tenha participado diretamente do programa da TV Globo, a baiana conquistou uma legião de fãs. Inclusive, ela vem traçando seu caminho como influenciadora.



Usando seu perfil nas redes sociais para falar sobre comida e empreendedorismo, Mani vem fazendo sucesso na internet. Através de vídeos e receitas criativas, ela conquistou o público com sua simpatia. Além disso, a baiana também tem aproveitado a visibilidade para falar sobre empoderamento feminino, inspirando outras mulheres a correrem atrás de seus sonhos.



Enquanto a sua famosa barraquinha de lanches segue ativa, o sucesso de Mani nas redes sociais é estampado nos comentários de suas publicações. "Parabéns Mani! Quero te ver cada vez maior em seu trabalho. Pessoa adorável e de coração enorme", elogiou um seguidor. "Inspiração para mim, você simplesmente arrasou, mulher do céu você deu um jump", reparou mais uma.



Em um momento em que muitos ex-BBBs vinham criticando a falta de oportunidades após o reality show, algo que deve mudar com a quebra de contrato pela Globo, Mani se destacou. A influencer deixou claro que é possível construir uma carreira digital mesmo fora da casa mais vigiada do Brasil. Aliás, no momento ela acumula mais de 6,2 milhões de seguidores no Instagram.