Mãe de Davi Brito fala sobre candidatura após se filiar a partido - Foto: Reprodução

Mãe de Davi Brito fala sobre candidatura após se filiar a partidoFoto: Reprodução

Publicado 22/05/2024 11:45 | Atualizado 22/05/2024 11:58

Elisângela Brito, a mãe do campeão do BBB 24, está dando o que falar nas últimas semanas. Após se filiar ao “Democracia Cristão” (DC), partido que faz parte da base do prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), a mãe de Davi Brito não esconde desejo de se lançar candidata a vereadora em breve.