Rafa Kalimann compartilha registros de sua festa de aniversário - Reprodução

Rafa Kalimann compartilha registros de sua festa de aniversárioReprodução

Publicado 22/05/2024 15:08 | Atualizado 22/05/2024 15:21

O mundo dá voltas! A coluna descobriu com exclusividade que o ator Allan Souza Lima já teria trocado farpas com uma ex-BBB devido a participação no reality show global. No entanto, o artista vive um relacionamento com a influenciadora Rafa Kalimann, que conquistou fama por meio do programa.



Para quem não lembra, em 2019, Allan participou do Dancing Brasil 4, reality show da Record que era apresentado por Xuxa Meneghel. Na edição, a ex-BBB Franciele Grossi também disputou, junto com o ator e mais 12 famosos, o prêmio de R$ 500 mil. Embora a atriz Pérola Faria tenha sido a campeã.



Porém, segundo amigos da coluna Daniel Nascimento, o que se ouvia nos bastidores é que Allan odiava o fato de participar da mesma atração que uma ex BBB. Nossas fontes revelaram ainda que ele teria chegado a verbalizar isso para Fran, que na ocasião teria ficado bem chateada com a situação.



Certo dia eles estavam juntos no mesmo carro e o artista até teria solicitado que trocassem a influenciadora de veículo, tamanho seria seu desprezo por participantes do Big Brother Brasil.



A descoberta muito espanta este colunista, já que Allan não parece ter problemas enquanto vive um relacionamento com Rafa Kalimann, que fez parte da casa mais vigiada do Brasil em 2020.