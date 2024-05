Léo Santana, Lore IMprota e Liz - Foto: Reprodução

Léo Santana, Lore IMprota e LizFoto: Reprodução

Publicado 22/05/2024 12:46 | Atualizado 22/05/2024 13:00

Quem acompanhou as últimas notícias deve ter visto algo sobre Leo Santana e Lore Improta terem sido indiretamente afetados por uma guerra de facções criminosas em Salvador. Segudo alguns sites, os famosos estariam se mudando às pressas do condomínio Alphaville 2. Além disso, a mansão do casal teria sido atingida por tiros. No entanto, a dançarina negou os rumores.



Após toda a repercussão, Lore Improta surgiu nas redes sociais para desmentir os boatos. “A gente já está acostumado a algumas notícias saírem sem fundamento nenhum, mentiras, sobre a nossa vida pessoal e etc e tal, mas ontem eu fui pega de surpresa”, iniciou a famosa, que estava sem acesso a internet quando os boatos começaram.



A esposa de Leo Santana entrou em pânico ao não saber o que estava acontecendo, enquanto participava do evento de lançamento de “Atlas”, novo filme da Netflix. “Falei ‘aconteceu alguma coisa com minha filha, com meu marido’”, imaginou a loira.



A famosa finalmente conseguiu entrar em contato com moradores do seu condomínio, que informaram que nada havia acontecido. Assim, Lore Improta reclamou de portais que “simplesmente soltaram uma matéria totalmente infundada, que não é real”.



“O pior de tudo é que cada site tem uma informação diferente. Uma que minha casa foi atingida por bala perdida, outra que a gente está se mudando às pressas [...] É tudo mentira. Nós iremos continuar morando lá. Nossa casa não foi atingida, graças a Deus. Não existe isso. Não sei de onde tiraram isso”, reclamou a dançarina. Por fim, Lore Improta garantiu que ela, Leo Santa e sua filha estão bem.