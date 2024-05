Vanessa Giácomo posa com look de grife - Reprodução/Instagram

Publicado 22/05/2024 12:25 | Atualizado 22/05/2024 12:25

Nesta quarta-feira (22) Vanessa Giácomo participou de gravações intensas para sua mais nova produção. A atriz foi clicada no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro, caracterizada para a personagem que interpreta no filme "Fé Impossível", do diretor Ernani Nunes.



As imagens mostram Vanessa em cena externa, interpretando a pastora norte-americana Renee Murdoch. O filme retrata a história real da religiosa, que foi brutalmente atacada por uma pessoa em condição de rua enquanto corria na Barra da Tijuca, em setembro de 2012.



O ataque deixou Renee com traumatismo craniano e a obrigou a ficar internada. Com o apoio do marido e dos filhos, e após uma corrente de oração, a pastora se recuperou completamente, o que muitos consideram ter sido um milagre. Essa história inspirou o longa-metragem "Fé Impossível".



Além de Vanessa Giácomo, o filme conta com um elenco de peso, que inclui Dan Stulbach, Júlia Gomes e Juliana Alves.