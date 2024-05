Ana Hickmann - Reprodução/Instagram

Ana HickmannReprodução/Instagram

Publicado 22/05/2024 16:37 | Atualizado 22/05/2024 16:46

A saga judicial de Ana Hickmann contra seu ex-marido, Alexandre Correa, acaba de ganhar um novo capítulo. Isso porque após um laudo pericial, foi constatado quem teria sido responsável pela falsificação de pelo menos 48 assinaturas da apresentadora em documentos oficiais.



Conforme o laudo do Instituto Del Picchia, contratado por Ana Hickmann, Cláudia Helena dos Santos, ex-funcionária da famosa teria falsificado a assinatura da loira em acordos com bancos, cheques e outros documentos importantes. Vale destacar que a suspeita é próxima de seu ex-marido, Alexandre Correa.



“Após um estudo minucioso [...] o Instituto Del Picchia identificou que todas as assinaturas são da mesma pessoa. […] Claudia Helena dos Santos realizava as imitações de forma tão costumaz e despreocupada, que praticamente ‘criou’ uma assinatura para ser atribuída a Ana Lúcia Hickmann. Ela colocou nas suas ‘obras’ elementos não somente de sua grafia, mas até de sua própria assinatura”, afirmou o laudo pericial.



Além disso, os documentos analisados “contam com a assinatura de Alexandre Bello Correa, o que demonstra ciência da ação”, segundo a perícia. Com o laudo em mãos, Ana Hickmann entregou o resultado à Polícia Civil, que instaurou um inquérito para investigar o caso.



Após tentativa, a coluna não conseguiu contato com Cláudia Helena. No entanto, o espaço segue aberto para manifestações da defesa da ex-funcionária.