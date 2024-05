Bella Campos e MC Cabelinho - Reprodução / Instagram

Bella Campos e MC CabelinhoReprodução / Instagram

Publicado 22/05/2024 15:52 | Atualizado 22/05/2024 16:00

Durante uma transmissão ao vivo, MC Cabelinho foi surpreendido por um pedido inusitado de um colega. Enquanto jogavam videogame, nesta quarta-feira (22), ele sugeriu que o artista cantasse a música "Minha Cura", feita em homenagem à ex-namorada Bella Campos. A reação do artista viralizou nas redes sociais.



"Aí é foda! Aí é foda!", respondeu MC Cabelinho ao ouvir o pedido da música, arrancando risadas dos presentes na live. "Não, não, não. Vou até sair saindo. Não vem me dar papo. Depois eu que estou de mancada no bagulho. Maior falta de respeito", disparou ele, com um sorriso irônico no rosto.



Não perdendo a opotunidade de fazer seu marketing, ele revelou o “passo a passo” para escutar o hit. "Se você quer ouvir essa música, vai lá no YouTube e Spotify e escuta. Vou meter o pé daqui", declarou ele. O cantor então mutou o áudio da live, mas seguiu falando sobre o assunto.



A cena rapidamente se tornou viral na web, com internautas se divertindo com a reação do famoso. “Tipo cena de novela”, ironizou uma seguidora, citando letra da música. “Perder a bela campos deve ter sido traumatizante mesmo”, refletiu outro. “Minha cura foi de f*der (risos)”, constatou mais um.



Apesar da situação constrangedora, MC Cabelinho se divertiu com o pedido inusitado e segue em frente em sua carreira e vida pessoal. O cantor agora está envolvido com Slipmami, o rapper e a artista até ostentam um colar com a foto um do outro.