Publicado 22/05/2024 17:00 | Atualizado 22/05/2024 17:03

Anitta deu o pontapé inicial da “The Baile Funk Experience” nesta terça-feira (21), com um show memorável em Los Angeles. A apresentação, que marcou o início da primeira turnê internacional da cantora, lotou a casa de shows The Wiltern e arrancou elogios da imprensa e fãs.



Em suas redes sociais, Anitta compartilhou alguns momentos do show e se mostrou emocionada com a recepção do público. "Que noite inesquecível, Los Angeles. Por tantas razões incríveis. Estou tão feliz por termos feito o Baile Funk para todos vocês. Próxima parada: Miami", escreveu a cantora, nesta quarta-feira (22).



Nos comentários, admiradores da artista vibraram com o sucesso da estreia. "Cada parada uma emoção e entrega diferente, a Variety acabou de rasgar elogios até a sua pontualidade, artista que entrega e completa, isso é funk; isso é Anitta; isso é beile funk experience", comentou um fã. "A festa só começou", escreveu outro. "Orgulho do Brasil", elogiou mais um.



A imprensa internacional também se rendeu ao talento da diva. A revista americana Variety destacou a desenvoltura da cantora no palco, afirmando que "era difícil acreditar que era a primeira vez" que ela se apresentava nos Estados Unidos. Após conquistar Los Angeles, Anitta segue para Miami, onde se apresenta nesta sexta-feira (24).



A turnê “The Baile Funk Experience” ainda passará por Nova York, Boston, Chicago e Orlando, nos Estados Unidos. Fora do país, a cantora tem shows marcados em Toronto, no Canadá, e em vários países da Europa, incluindo Inglaterra, Alemanha, França, Itália e Espanha.