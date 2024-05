A fila andou! Jenny Miranda exibe novo namorado na web - Foto: Reprodução

A fila andou! Jenny Miranda exibe novo namorado na web Foto: Reprodução

Publicado 22/05/2024 19:59 | Atualizado 22/05/2024 19:59

Jenny Miranda seguiu em frente após separação de Fábio Gontijo! Agora em um romance com Eduardo Santos, ela está disposta a ignorar as más línguas para viver a relação. Desde que assumiu o namoro, a ex-Fazenda vem recebendo uma série de comentários na web, inclusive da ex-namorada do rapaz. Mas a famosa não deixou barato!



Na noite desta quarta-feira (22), Jenny Miranda desabafou em seu perfil nas redes sociais. “Quem comentar coisas ruins aqui no meu Instagram, eu vou bloquear mesmo, [...] eu mereço ser feliz, tenho meus filhos, tenho minha vida, ninguém paga as minhas contas, entendeu?”, iniciou.



Declarando ser responsável pela própria felicidade, ela desmentiu rumores de que seu boy seria interesseiro, conforme relato de Nelee Gomes, suposta ex do rapaz. “Ele já tá trabalhando, fazendo as coisas dele aqui, que chegou em casa quase agora e o povo falando merda”, criticou a influenciadora.



Por fim, ela deixou claro que sua vida sexual vai muito bem. “Transo todo dia, se deixar, três vezes por dia, e ele aguenta, e não toma tadalafila não, tá? Acho que tomava com a outra lá, porque era toda derrubada, toda caída, precisava de um estímulo, agora aqui não precisa, eu garanto”, disparou ela, supostamente criticando Neele Gomes.