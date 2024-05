Maisa e João Guilherme - Foto: Reprodução

Publicado 22/05/2024 20:45 | Atualizado 22/05/2024 20:51

O ator João Guilherme não deixou de se declarar para sua grande amiga, Maisa Silva, em seu aniversário de 22 anos. Em uma série de fotos publicadas nas redes sociais, o irmão de Zé Felipe homenageou a atriz e apresentadora com um texto emocionante. Claro que os fãs aproveitaram para shippar a dupla.



"Te amo demais da conta minha irmã. Nem rola de colocar em palavras o tanto que te quero bem...", começou João Guilherme em seu perfil no Instagram. Por meio de uma série de registros, o filho de Leonardo relembrou o início da amizade com Maisa e disparou elogios à aniversariante.



"Eu sou seu fã desde o dia que te conheci e pretendo morrer assim. Sorte a minha de ter você por perto, até já já :)", finalizou o ator. Em resposta, Maisa se declarou: “Te amo pra sempre meu amor”, destacou a atriz. A amizade dos artistas é de longa data. Inclusive, grande parte dos fãs da dupla anseia por um romance entre eles.



Nos comentários, internautas voltaram a pedir que os amigos namorem. “Irmã nada, vocês vão casar”, disparou uma fã. “Eles são aqueles amigos que combinam que se nenhum dos dois se casar até os 27, eles se casam”, teorizou outra. “Eu juro que eu não queria shippar mais é mais forte do que eu”, lamentou uma terceira.



Vale lembrar que Maisa Silva já havia comemorado seu aniversário em grande estilo na última terça-feira, 21. A atriz realizou um festão em São Paulo que reuniu diversos famosos, como Ana Castela, Gustavo Mioto, João Assunção, Leo Picon, Any Gabrielly e Jean Paulo Campos.