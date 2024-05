Erasmo Viana - Leo Franco / Ag. News

Erasmo VianaLeo Franco / Ag. News

Publicado 23/05/2024 08:28 | Atualizado 23/05/2024 08:33

Nesta quarta-feira (22), um vídeo íntimo de Erasmo Viana tomou conta das redes sociais. Nas imagens, o influenciador aparece em momentos íntimos com uma mulher ainda não identificada. O conteúdo rapidamente se espalhou, gerando um grande burburinho entre os internautas e fãs.



Especula-se que o vídeo tenha vazado de uma plataforma de conteúdo adulto onde Erasmo mantém uma conta ativa desde 2022. Na plataforma, o influenciador cobra uma assinatura mensal de R$ 79,90 para compartilhar registros exclusivos e explícitos. As novas imagens alimentaram ainda mais a curiosidade dos seguidores.



A repercussão foi imediata nas redes sociais. "Será que a mulher tá viva?", perguntou uma internauta. "Queria ser a moça do vídeo", desejou outra. "Meu Deus, o vídeo do Erasmo Viana... Gente, fui curiosa e agora tô passando mal", confessou uma terceira, impactada pela gravação.



Até o momento, Erasmo Viana não se manifestou sobre o vazamento do vídeo. O influenciador, que foi casado com a musa fitness Gabriela Pugliesi até fevereiro de 2021, parece estar no centro das atenções novamente. No entanto, agora por um motivo bastante polêmico.