Carlinhos MaiaReprodução / Instagram

Publicado 23/05/2024 10:48 | Atualizado 23/05/2024 10:50

Carlinhos Maia está no centro de uma polêmica após suas declarações no programa "Surubaum", de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. Durante a entrevista, o influenciador afirmou que nunca foi humilde e que não se encaixa na imagem de "pobretão" que muitos esperavam dele.



"Eu sempre fui um cara simples de coração, mas nunca fui humilde", afirmou. "Dessa parada do tipo, ‘vem olhar pra mim que eu sou o pobretão ou a bicha que vai te fazer rir’. Tudo isso que as pessoas esperavam que eu fosse, eu não sou. Sou um cara que gosta do bom e do melhor", garantiu.



No entanto, as falas do esposo de Lucas Guimarães não repercutiram bem nas redes sociais, dividindo opiniões. Alguns seguidores concordaram com o youtuber, defendendo que ele sempre foi transparente e seu sucesso seria resultado de trabalho duro. Outros, porém, teriam se ofendido com o discurso do famoso.



"Eu entendi o que ele quis dizer", revelou um fã. "Ele nunca escondeu que gosta de coisas boas e que lutou para conquistar o que tem", defendeu outro. "Pela arrogância a gente percebe a falta de humildade mesmo", detonou uma terceira. "Soberbo, arrogante e acha ‘lindo’ ser uma pessoa assim", criticou mais um.



Ainda na atração, Carlinhos Maia se defendeu das críticas que recebe na web. "Eu não cresci filmando os pobres, as pessoas deturpam muito isso", pontuou. "Eu cresci filmando o pobre que era eu, a minha realidade", declarou ele, afirmando que continua fiel às suas raízes e sempre busca ajudar quem precisa.