Rodolfo Abrantes e esposa - Foto: Reprodução

Publicado 23/05/2024 10:09 | Atualizado 23/05/2024 10:22

O ex-vocalista da banda Raimundos, Rodolfo Abrantes, que atualmente é pastor, se manifestou contra a congregação “Bola de Neve”. Após ex-fiéis denunciarem supostos desvios de verbas de pastores da unidade em Balneário Camboriú, Santa Catarina, ele também resolveu se pronunciar. Porém, o ex-membro, por sua vez, abusos psicológicos que ele e sua esposa teriam sofrido na comunidade.

Na noite desta quarta-feira (22), Rodolfo Abrantes, que deixou a congregação em 2011, afirmou ter sido vítima de ataques verbais e humilhações. “Eu e minha esposa fomos taxados de irresponsáveis, minha esposa foi chamada de Jezabel, eu fui chamado até de caloteiro. Me acusaram de ter uma dívida com o selo Bola Music [...] e eu não devia absolutamente nada”, iniciou ele.

O ex-Raimundo destaca que ele e a esposa ainda carregam as marcas dos abusos sofridos. “Nós sofremos demais como família, nosso casamento foi abalado naquela época e nós sobrevivemos. Estamos firmes, mas carregamos cicatrizes de feridas que demoram muito pra curar”, detalhou.

“Sofremos muitos abusos emocionais [na Bola de Neve]. Creio que por muito do despreparo dos pastores”, refletiu. “Oro pra que a Justiça seja feita, que vidas sejam salvas. Igreja é um ambiente em que pessoas chegam machucadas e saem dali curadas, e não mais machucadas”, garantiu. Por fim, ele pediu: “Não culpe Deus pela falha de homens, Ele permanece perfeito!”, concluiu.

Nos comentários da publicação, em seu perfil no Instagram, o ex-vocalista recebeu apoio dos fãs. “Se aconteceu com o Rodolfo, imagina com o baixo clero”, ponderou um seguidor. “É sempre importante se posicionar. Vocês são uma bênção”, parabenizou outra. “O Rodolfo sempre foi na dele, nunca se envolveu em polêmica. Se ele postou, é porque o negócio tá feio”, refletiu mais um.