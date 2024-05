Virginia Fonseca - Reprodução

Publicado 23/05/2024 08:48 | Atualizado 23/05/2024 08:50

Uma fã fiel dos cosméticos de Virginia Fonseca se decepcionou com a nova linha de body splashs da influenciadora. A coleção, que oferece perfumes com aromas de marshmallow, waffle, cookies, cereja e chocolate, não foi aprovada pelo “nariz” da produtora de conteúdo. Na verdade, a jovem teve ânsia de vômito com uma das fragrâncias.



Ana Duarte, influenciadora com mais de 2 milhões de seguidores no TikTok, compartilhou sua experiência com a nova coleção. Conhecida por ser fã dos produtos da marca de Virginia, ela comprou quase toda a linha Candy para testar e gravou suas impressões para seus seguidores.



"Quando eu fui comprar, não tinha nenhum 'review' dessa linha, então decidi fazer o meu. Eu gosto muito dos produtos da Virginia", contou Ana, animada para começar. No entanto, ao experimentar o body splash com aroma de waffle, ela não conseguiu disfarçar seu desagrado.



Com ânsia de vômito e surpresa, Ana declarou: "Meu Deus. Intragável, impossível, meu olho até lacrimejou. Ruim demais. Gente, eu amo os produtos da Virginia, os body splashs, mas esse aqui... Esse vocês não precisam comprar, não", garantiu ela, visivelmente enjoada.



A influenciadora seguiu testando os outros produtos da linha, mas a maior parte não agradou. "E olha que eu adoro cheiro doce. Gosto muito do Infinity, que é bem docinho. Achei que seriam várias versões diferentes dele. Mas está três vezes mais doce", desabafou a Tiktoker.