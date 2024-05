Beatriz Reis - Foto: Reprodução

Publicado 23/05/2024 09:26

A ex-BBB Beatriz Reis, que ganhou o carinho do público na última edição do reality show, viveu uma experiência única no Rio de Janeiro. A ex-vendedora do Brás viajou para a cidade maravilhosa para participar do programa "Que História É Essa, Porchat?" e se hospedou em um hotel de luxo na capital fluminense.



Na madrugada desta quinta-feira (22), Bia compartilhou com seus seguidores um momento especial e divertiu a web. "O primeiro banho de banheira a gente nunca esquece. Ai, que delícia, está quentinha a água", contou a ex-vendedora do Braz, animada.



"É muito bom banho de banheira, dá vontade de dormir aqui. Está super quente a água", confessou a influenciadora, curtindo um momento de luxo. A ex-BBB também apresentou cada detalhe do hotel: “É muito chique!”, garantiu ela aos gritos, correndo de uma ponta a outra do quarto.

