Publicado 23/05/2024 14:46 | Atualizado 23/05/2024 15:04

Tony Ramos teve seu estado de saúde atualizado em um boletim médico divulgado nesta quinta-feira (23). O ator, que foi internado em 16 de maio devido a um sangramento intracraniano, recebeu alta do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) na quarta-feira (22). A assessoria do hospital informou que ele está em processo de reabilitação com fisioterapia e que seu estado de saúde é estável.



De acordo com a nota, Tony Ramos segue firme em sua recuperação. "O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos está em processo de reabilitação com fisioterapia. O paciente já caminha, segue em plena recuperação e seu estado de saúde é estável", garantiu o boletim médico.



O artista passou por duas cirurgias desde a internação. O primeiro procedimento ocorreu logo após sua entrada no hospital, e ele foi transferido do CTI para a Unidade Semi-intensiva no sábado (18). No entanto, no domingo (19), o ator apresentou distúrbios de coagulação que causaram novos hematomas, necessitando de uma segunda intervenção cirúrgica.



Agora, em fase de recuperação, Tony Ramos continua sob os cuidados médicos necessários. Este ano marca os 60 anos de carreira do ator, com 46 anos dedicados à TV Globo. Seu trabalho mais recente foi na novela "Terra e Paixão", encerrada em janeiro. Atualmente, o famoso está em cartaz com Denise Fraga na peça "O Que Só Sabemos Juntos", em São Paulo, cujas apresentações foram adiadas.