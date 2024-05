Emily Garcia exibe hematomas após ser 'atacada' em briga por buquê - Foto: Reprodução

Emily Garcia exibe hematomas após ser 'atacada' em briga por buquê Foto: Reprodução

Publicado 23/05/2024 12:35

Um casamento de influenciadoras acabou em confusão na madrugada desta quinta-feira (23). No momento de jogar o buquê, Emily Garcia até conseguiu pegar um dos arranjos. Porém, ela foi derrubada nas duas vezes em que as noivas, Thamara Maia e Mayara Bouvier, atiraram as flores. A famosa revelou seus hematomas.



A amiga de Carlinhos Maia recorreu aos seus stories do Instagram para desabafar. "Em certos eventos, temos que ser educados até com quem é capaz de nos apunhalar pelas costas ou até já apunhalou de fato", iniciou ela, mandando suposta indireta para aquelas que a derrubaram.



Emily deixou claro que não se sente obrigada a manter em sua vida pessoas que já a decepcionaram. "Observem quem são meus amigos e andam comigo no dia a dia. Pouquíssimas pessoas, e tá tudo bem. Enquanto vocês mandam eu abrir os olhos, já abri até demais e sei quem é cada um", garantiu.



A ex de Babal Guimarães também criticou a hipocrisia de algumas pessoas no meio social. "Odeio gente sonsa, principalmente os que querem mostrar bondade o tempo todo, nome de Deus na boca aqui, nome de Deus na boca ali, mas por trás é maldade, malícia, fofoca, rancor", disparou.



Por fim, a influencer mostrou os hematomas na perna, que seriam resultado da briga pelo buquê no casamento de Thamara Maia e Mayara Bouvier. Ela encerrou seu discurso afirmando que prefere ser odiada ou amada pelo que realmente é, com todos os seus defeitos e qualidades, e sem máscaras.