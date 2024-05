Rafa Kalimann estreia em ?Família é Tudo? - Rede Globo

Publicado 23/05/2024 13:09

A atuação de Rafa Kalimann na novela "Família É Tudo" vem repercutindo bastante nas redes sociais, mas a desaprovação é ainda mais intensa nos bastidores. A produção e até mesmo atores da trama vibraram com a reprovação da novata, que recebeu um grande zero da crítica. A situação até teria revelado uma tensão nas gravações da novela.



Segundo a colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense, Rafa Kalimann tem dado bastante trabalho durante as filmagens da novela. Fontes afirmam que a ex-BBB enfrenta dificuldades para decorar os textos, comprometendo a rotina de gravação. A influencer não consegue gravar cenas completas, o que tem sido um problema enorme nos bastidores do folhetim.



Para contornar os atrasos, a produção tem recorrido ao método “Kiu”, que junta diferentes cortes para compor um trecho do capítulo. No entanto, a meta de gravar cenas inteiras sem interrupções tornou-se cada vez mais difícil com a presença de Rafa Kalimann. Tudo indica que é uma improvisação atrás da outra com a ex-BBB.



Entre os atores, a insatisfação também é grande. Muitos reclamam do desempenho da famosa em cena e sentem que a escolha dela para interpretar a vilã Jéssica foi precipitada. Assim, ainda conforme revelação de Mariana Morais, por esse motivo o elenco e a produção teriam se deliciado com a nota zero que a atriz iniciante recebeu.



Para quem não sabe, a jornalista Anna Luiza Santiago foi responsável pela classificação baixa da influencer. “Nota zero para a escalação de Rafa Kalimann para um papel de destaque em ‘Família é tudo’. Fazer vilã é uma tarefa difícil. Ainda inexperiente como atriz, ela poderia ter começado com outra personagem”, explicou a comunicadora em sua crítica.