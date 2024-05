Ana Clara, Paula e Breno - Foto: Reprodução

Ana Clara, Paula e BrenoFoto: Reprodução

Publicado 25/05/2024 13:37

Ana Clara surgiu em uma nova polêmica. Isso porque a ex-BBB Jéssica Mueller gerou burburinho ao reagir a uma foto de Paula Amorim e Breno Simões, também ex-participantes do reality show, que celebravam seu relacionamento. A influencer citou a apresentadora no comentário, que já se envolveu com o arquiteto



Em uma publicação conjunta, Paula e Breno compartilharam uma selfie. "E você, achou que a gente duraria ou não? Passa um filme na cabeça de tudo que já vivemos juntos. Disseram que não ia durar, mas quem planta amor, colhe pra sempre!", escreveu o casal na legenda. de um vídeo com momentos especiais.



Ao ver a publicação, Jéssica fez questão de fazer um comentário polêmico. "O tanto que eu sabia que isso ia dar certo! Hahaha que Ana Clara o quê, minha filha? Vocês nasceram um pro outro!", declarou ela, com diversos emojis de risos e corações.



Paula e Breno se conheceram no BBB 18, onde Ana Clara Lima também participou. Naquela edição, a apresentadora e o arquiteto tiveram um breve envolvimento antes dele engatar o relacionamento com a influenciadora.



Muitos fãs do casal consideraram a fala da loira como desnecessária. Afinal, já fazem seis anos que Breno teve um breve affair com a contratada da Globo. Diante da repercussão negativa, Jéssica deletou o comentário. Até o momento, Ana Clara, Breno e Paula Amorim não se pronunciaram sobre a polêmica.