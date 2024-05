Viih Tube, Eliezer e Lua - Reprodução / Instagram

Viih Tube, Eliezer e Lua

Publicado 25/05/2024 12:33 | Atualizado 25/05/2024 12:47

Viih Tube e Eliezer finalmente revelaram o nome do segundo filho em um vídeo animado, junto com a primogênita, Lua Di Felice. Na gravação, o casal dançava com personagens do canal de Lua. Surgiram balões com opções de nome, e, ao final, apenas um foi poupado, indicando como será chamado o primeiro menino dos ex-BBBs.

No vídeo, Viih e Eliezer mostraram o momento em que todos os balões foram estourados, exceto o de (rufem os tambores) Ravi. Assim, revelando o nome do bebê. Além disso, o casal já criou um perfil no Instagram para a criança, chamado @pequenoravi. O mini influencer já possui mais de 8 mil seguidores.



Nos comentários, amigos e fãs do casal elogiaram a escolha do nome, destacando seu significado especial. Ravi, que significa Sol ou Deus do Sol, formará uma “dupla celestial” com a irmã Lua, o que encantou os seguidores.



Vale destacar que alguns fãs esperavam por outro nome: “Eu jurando que seriam Lua e Luan”, escreveu a influencer cristã Fabíola Melo. “Aaaaaa, Ravi significa sol, que lindo”, elogiou mais uma pessoa. Famosos como Lucas Rangel, Luara e outros também comentaram.