Rapper Sean Kingston é preso acusado de golpe que envolve Justin Bieber - Foto: Reprodução

Rapper Sean Kingston é preso acusado de golpe que envolve Justin BieberFoto: Reprodução

Publicado 25/05/2024 11:24

O rapper Sean Kingston se envolveu em uma grande polêmica e foi preso recentemente. De acordo com a imprensa internacional, o artista está sob custódia aguardando extradição para a Flórida, onde enfrenta acusações de roubo e fraude. Inclusive, o nome de Justin Bieber estaria envolvido no alvoroço.

A situação se complicou em fevereiro deste ano, quando Kingston foi acusado de não pagar integralmente por uma TV e um sistema de som. A Ver Ver Entertainment, empresa que forneceu os equipamentos, afirmou que o rapper entrou em contato com eles em setembro de 2023.

O famoso comprou uma TV Colossal de 232 polegadas e um robusto sistema de som. Na época, ele prometeu criar vídeos promocionais com Justin Bieber em troca de um pequeno adiantamento. No entanto, após a instalação, o artista não pagou o restante, levando a empresa a acusá-lo de fraude e quebra de contrato.

Durante a operação em sua casa, policiais foram vistos removendo objetos de valor. Em meio ao tumulto, o rapper surgiu nas redes sociais: "As pessoas amam uma energia negativa. Eu estou bem e minha mãe também. Meus advogados estão cuidando de tudo enquanto nos falamos", garantiu.

O advogado de Kingston, em comunicado à Associated Press, declarou estar confiante em uma resolução favorável no tribunal. Enquanto isso, o rapper, conhecido por sucessos como "Beautiful Girls" e "Eenie Meenie" com participação de Bieber, enfrenta um futuro incerto.