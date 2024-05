Assumiram? Pipo Marques faz primeira postagem com Mari Gonzales - Foto: Reprodução

Publicado 25/05/2024 10:52 | Atualizado 25/05/2024 10:53

O cantor sertanejo Pipo Marques deixou os seguidores em alvoroço ao compartilhar um carrossel de fotos no Instagram, diretamente do paradisíaco Algarve, no sul de Portugal. Entre os registros, uma surpresa: um vídeo de Mari Gonzalez. "Que dia", escreveu Pipo na legenda, provocando uma avalanche de comentários e especulações sobre um possível romance.



Esta é a primeira vez que Mari Gonzalez aparece no feed de Pipo, algo que não passou despercebido pelos fãs. No início da semana, os dois já haviam aparecido juntos nas redes sociais de Rafa Marques, irmão de Pipo. A interação pública só aumentou os rumores de que há algo mais entre os dois, embora Mari tenha negado envolvimento anteriormente.



Desde dezembro, os boatos de um affair entre Mari e Pipo têm ganhado força. A ex-BBB foi vista várias vezes em clima de romance com o filho de Bell Marques, incluindo um momento marcante durante o Carnaval fora de época em Brasília, onde foram flagrados aos beijos. A química entre eles parece inegável e a aparição conjunta nas redes só reforça a suspeita dos fãs.



Atualmente, o suposto casal está aproveitando uma viagem por Portugal, e as redes sociais não param de comentar sobre os dois. Se antes eram apenas rumores, agora as evidências começam a se acumular, deixando os fãs ansiosos por uma confirmação oficial. Afinal, será que Mari Gonzalez e Pipo Marques estão prontos para assumir o romance?