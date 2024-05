Yuri Bonotto - Foto: Reprodução

Yuri BonottoFoto: Reprodução

Publicado 24/05/2024 18:43 | Atualizado 24/05/2024 18:44

Yuri Bonotto, mais conhecido como o "Bombeiro da Eliana", abriu o jogo em suas redes sociais e revelou que já recebeu cantadas de famosos. O modelo, que faz sucesso em plataformas de conteúdo adulto, surpreendeu ao contar que uma celebridade comprometida chegou a comprar seus conteúdos eróticos.

Sem citar o nome do indíviduo, Yuri detalhou: "Já deram em cima [de mim], com certeza. E tem famoso, ou famosa, que não foi a primeira vez. Famoso casado, ou casada, que já comprou meus conteúdos mais de uma vez", revelou o modelo.

O "Bombeiro da Eliana" também explicou que o interessado em questão estaria tentando apimentar a relação. "Essa pessoa falou: 'É para nós dois olharmos juntos'. Quem será? Não vou falar quem é, porque é tudo no sigilo", brincou.

Questionado sobre o uso de medicamentos para ereção, Yuri confessou que experimentou algumas vezes, mas teve efeitos colaterais desagradáveis. "Não sei como as pessoas conseguem tomar. Latejava minha cabeça. Aí você nem fica concentrado", contou ele.



O influencer também comentou sobre o casamento com Leoni Escobar, com quem está há 10 anos. "A gente gosta muito de experiências novas. Somos muito companheiros, amigos e muito verdadeiros um com outro", explicou ele, revelando que não se trata de um relacionamento aberto, mas sim evoluído.

Respondendo a uma das perguntas mais frequentes, ele também afirmou ser heterossexual.