Publicado 24/05/2024 15:25 | Atualizado 24/05/2024 15:25

MC Mirella movimentou a internet ao compartilhar uma história inédita de sua adolescência. A funkeira revelou, em um vídeo nas redes sociais, detalhes de seu primeiro relacionamento com uma mulher. A famosa contou que o relacionamento ocorreu de forma secreta e sua revelação pegou os seguidores de surpresa.



A cantora revelou que conheceu a jovem em um shopping de São Paulo. "Eu fui lá, nem esperava encontrar a minha futura namorada lá. O que aconteceu? Eu cheguei, comprometi todo mundo, tinha bastante gente sentada na praça de alimentação, todo mundo comendo”, iniciou a famosa em publicação no Tik Tok.



“A Gio [que seria a primeira namorada] estava lá fazendo gracinha e tudo mais. Eu já comecei a ficar, olhando, reparando", relembrou. "Ela é muito bonita, então eu fiquei bem olhando, assim, né? Enfim, eu sei que nesse dia a gente foi lá pra fora... Daqui a pouco acabou rolando, a gente se beijou", revelou a MC.



Apesar da conexão que surgiu de repente, elas precisaram manter a relação em segredo. "E a gente já começou a namorar, rápido, e a gente ia pra casa dela pra poder ficar, porque aqui na minha casa, tipo, os pais não sabiam, não aceitavam muito ainda", explicou.



A cantora confessou que o relacionamento aconteceu por “acaso”, já que o encontro não foi premeditado. “Foi coisa de, tipo, de olhares, de sentimento de energia ali na hora. E a gente, eu acho que namorou por uns nove meses, tá? Porque eu fiz merda no final, né?", encerrou ela, admitindo que o romance acabou por um erro seu.