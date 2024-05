Esposa de Zé Vaqueiro celebra 10 meses do filho, ainda internado - Foto: Reprodução

Esposa de Zé Vaqueiro celebra 10 meses do filho, ainda internado Foto: Reprodução

Publicado 24/05/2024 11:24

Na manhã desta sexta-feira (24), Ingra Soares, esposa do cantor Zé Vaqueiro, emocionou os seguidores ao compartilhar um momento especial: a celebração dos dez meses de seu filho caçula, Arthur. O pequeno, que nasceu em julho de 2023, está internado desde então.



Para quem não sabe, Arthur veio ao mundo com a Síndrome de Patau e vem enfrentando uma jornada difícil desde então, ao lado dos pais.



Apesar dos desafios, Ingra mostrou toda sua gratidão ao exibir parte dos preparativos para a ocasião. "Ficou lindo o bolinho do Arthur", declarou ela. A famosa revelou que o tema escolhido foi avião, a decisão busca representar os sonhos e as esperanças depositadas no futuro do filho.



Além de Arthur, Ingra e Zé Vaqueiro são pais de Daniel, de três anos. A influencer ainda é mãe de Nicole, de 13 anos, fruto de outra relação. A família enfrentou momentos delicados recentemente, especialmente após uma breve passagem do menino em casa, seguida por uma parada cardíaca que o levou de volta ao hospital.