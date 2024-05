"Pode pegar pro meu lado", diz Solimões, dupla com Rionegro, sobre look do filho - Foto: Reprodução

"Pode pegar pro meu lado", diz Solimões, dupla com Rionegro, sobre look do filhoFoto: Reprodução

Publicado 24/05/2024 11:02

O cantor Gabeu, filho de Solimões, da dupla sertaneja Rio Negro, divertiu a web ao pedir a opinião sincera do pai sobre um look. Na ocasião, o famoso vestia um body preto com transparência e alguns furos, saia jeans, botas e uma gravata pendurada no pescoço. O visual chamou a atenção do pai, que avaliou com cuidado.



Em um áudio compartilhado por Gabeu, Solimões não economizou nos elogios ao estilo único do filho. "Que figura estilosa, ‘lumienta’. Achei bonito, gostei”, afirmou. Porém, ele logo deixou claro que não se identificava com a escolha de peças. “Gostei pros outros, né. Pra eu me vestir assim, não pega", brincou o sertanejo.



Deixando claro que o look não fazia seu estilo, ele continuou: “Às vezes o bicho pode pegar pro meu lado”. Por fim, Solimões encerrou sua opinião com bom humor: "Chega o rei, mete a espora que não tem pra ninguém, é só alegria", declarou.



Gabeu, brincando, se perguntou se o pai realmente havia gostado do visual: “Será que ele gostou mesmo? Fiquei na dúvida”, ironizou ele. Nos comentários, seguidores se divertiram com a reação de Solimões.