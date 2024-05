Lívia Andrade e Luiza Ambiel - Foto: Reprodução

Lívia Andrade e Luiza AmbielFoto: Reprodução

Publicado 23/05/2024 21:03 | Atualizado 23/05/2024 21:15

Luiza Ambiel, musa dos anos 90, compartilhou memórias dos bastidores da fama, incluindo uma treta com Lívia Andrade. A ex-participante da “Banheira do Gugu”, quadro do antigo programa “Domingo Legal”, recordou uma desavença com a apresentadora da Globo. A veterana aproveitou para revelar se o desentendimento ficou para trás, ou se ainda guarda mágoas da loira.

A ex-musa comentou sobre sua relação com Lívia Andrade, com quem dividiu os palcos no início dos anos 2000. “Fazia uma peça de teatro há bastante tempo e fui parir. Chamei a Lívia, ela topou, ficou no meu lugar até eu ter a minha filha e as pessoas ficaram dizendo que ela estava falando coisas de mim", iniciou ela no programa Sensacional, da Rede TV.

A famosa explicou que os rumores teriam começado por questões financeiras, criando mal-entendidos entre elas. No entanto, Luiza Ambiel também relembrou um momento de reconciliação com Lívia Andrade durante uma homenagem. Na ocasião, as famosas teriam dado um ponto final na rivalidade.

Segundo a ex-modelo, ao conversarem, a dupla percebeu o que havia acontecido. “Perguntei: ‘Você falou aquilo de mim?’ Ela: ‘Não, você que falou aquilo de mim’. Acabamos nos entendendo. Onde a gente errou? Na primeira fofoca, em não ter pego o telefone e falado uma com a outra”, refletiu. Ela contou que a influenciadora ignorou sua última mensagem, mas ainda torce por ela.