Lucas Rangel detalha climão com Virginia Fonseca: 'Não sei o motivo'Foto: Reprodução

Publicado 23/05/2024 19:03

Durante uma entrevista ao programa “Eliana”, Lucas Rangel abriu o jogo sobre sua relação com Virginia Fonseca. Rangel revelou que a influenciadora parou de segui-lo no Instagram repentinamente. "Ela parou de me seguir há uns quatro meses atrás e eu não sei o motivo", disse ele, visivelmente surpreso com a situação.



A revelação veio à tona no quadro “Cardápio Surpresa”, onde Rangel foi questionado sobre diversas personalidades famosas, incluindo Virginia. O influenciador explicou que, apesar de não terem uma relação próxima, não esperava o unfollow. "Foi uma surpresa para mim, porque não tínhamos nenhum problema aparente", afirmou ele.



Em vez de buscar explicações, Rangel optou por retribuir o unfollow de forma pacífica. Durante a entrevista, ele foi convidado a "cancelar" ou "adicionar" Virginia, mas fez questão de enfatizar seu respeito pela empresária. "Eu não cancelaria a Virginia, respeito muito ela e o trabalho que faz", declarou Rangel, mostrando maturidade.



Por fim, Lucas deixou as portas abertas para uma possível reconciliação no futuro. "Eu adiciono a Virginia, ela pode me ligar para a gente se resolver", disse ele, demonstrando boa vontade em esclarecer o mal-entendido. Nas redes sociais, seguidores comentaram o episódio, destacando a postura tranquila de Rangel e questionando as atitudes de Virginia.